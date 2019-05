Facebook

Perfektes Wetter zum „gartln“ © Markus Traussnig

Von Westen her hat sich mittlerweile ein Hochdruckgebiet namens OPHELIA zu den Alpen ausgedehnt und dieses Hoch trocknet die Luftmassen weiter ab. Damit dominiert oft der Sonnenschein, auch wenn ab und zu Wolkenfelder am Himmel durchziehen. Vor allem in den Tauernregionen und Richtung Kärnten wird die Sonne etwas häufiger von Wolken abgeschirmt. "Hobbygärtner und Landwirte haben bei diesen Voraussetzungen sicherlich einiges zu tun", macht der Meteorologe Werner Troger Lust auf Arbeiten im Freien. Die Tageshöchstwerte erreichen nicht nur im Raum Nußdorf-Debant mehr als 20 Grad. Der Wind weht in erster Linie aus Nordost bis Südost.