3. Lehrjahr: Lukas Stotter, David Wilhelmer, Florian Moser, Miachel Stadler, Mathias Gantschnig, Christoph Asslaber, Andreas Jestl, Johannes Tscharnig, Tischlermeister Martin Gollner © TFBS LIENZ, ANTON HOLZER

Die Späne flogen in Osttirol wieder sehr hoch. Beim diesjährigen Bezirks-Lehrlingswettbewerb der Tischler in allen drei Lehrjahren in der Tiroler Fachberufsschule Lienz zeigten die Lehrlinge wieder ihr Können. Von den 57 Teilnehmern haben sich 16 Lehrlinge für den Landes-Lehrlingswettbewerb am 8. Juni 2019 in der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam qualifiziert.