Carina Oberwasserlechner, Isabell Tagger, Hermann Raffler, Lisa Sint und Kilian Kahn © KK/HANNES GAILER

34 Schüler der Bundeshandelsakademie (HAK) Lienz stellten ihr Talent beim „Intersteno“ (International Federation for Information and Communication Processing) unter Beweis. Dieser Bewerb wird zum 17. Mal ausgetragen, die Organisation läuft von Belgien aus. Insgesamt waren 279 Schulen mit 1374 Anmeldungen. Mit Argentinien, Japan, Marokko, Taiwan und den USA hat „Intersteno“ eine weltweite Dimension. Es war eine Zehn-Minuten-Abschrift zu tippen. In der Schülergruppe (bis 16 Jahre) war eine Mindestanschlagszahl von 180 Anschlägen pro Minute erforderlich, in der Jugendklasse (17 – 20 Jahre) 200 Anschläge pro Minute.