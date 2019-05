Facebook

Ein 73-jähriger Österreicher war am 21. Mai, gegen 11:40 Uhr, in Virgen in seiner Werkstatt mit Bastelarbeiten beschäftigt und wollte mit einer elektrischen Tischkreissäge ein Holzstück bearbeiten. Dabei geriet er mit der Hand in das rotierende Sägeblatt und erlitt schwere Verletzungen.