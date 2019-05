Kleine Zeitung +

Osttirol Wochenendtermine mit Unterhaltungsgarantie

Die dreitägige Blasmusik-Europameisterschaft in Nußdorf-Debant und das "Groovin´Tango Quintett" begeistern Musikfans, in Heinfels wird der Fensterlkönig gesucht und über "Das sündige Dorf" lacht man in Kartitsch.