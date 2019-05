Facebook

Die beste Vereinsmannschaft Union Raika Matrei © Union Raika Matrei

Vor gut 500 begeisterten Zuschauern im Tauerncenter in Matrei zeigten sich die 20 heimischen Ranggler wieder von ihrer besten Seite. In elf von vierzehn Klassen schaffte es zumindest einer von ihnen aufs Stockerl. Mit sechs Klassensiegen, vier zweiten, vier dritten, zwei vierten sowie einen Sieg in der Hoffnungsrunde avancierte die Sportunion Raika Matrei außerdem zur besten Vereinsmannschaft dieses Alpencupranggelns.