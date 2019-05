Facebook

Ein Tiefdruckgebiet bestimmt vorerst noch mit feuchter und schaueranfälliger Luft unser Wetter. Vielfach geht es mit dichteren Wolken und Regen los. Bereits am Vormittag werden die Regenschauer seltener bzw. ziehen sich in den Norden Osttirols zurück. Im Gebiet von Matrei sowie nördlich davon bleibt es somit beim Dauerregen. Die Temperaturen ändern sich vorerst noch kaum. Es bleibt unterkühlt. Das aktuelle Wetter ist zumindest für die Natur ideal, denn jetzt im Frühling braucht die Pflanzenwelt viel Wasser. "Jetzt fehlt nur mehr die Wärme, sodass sich Hobbygärtner und Landwirte über gutes Wachstumswetter freuen können", behauptet der Wetterexperte Werner Troger. Die Höchsttemperaturen schaffen beispielsweise in Virgen kaum mehr als 11 Grad.