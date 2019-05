In Osttirol trafen sich Wasserbau-Experten aus ganz Österreich zur Aus- und Weiterbildung. Drau und Isel lieferten reiches Anschauungsmaterial.

Obere Drau und Isel sind Musterbeispiele © REVITAL/Senfter

Der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband veranstaltete am 15. und 16. Mai 2019 einen Kurs zum Thema „Integrativer Wasserbau – Umgang mit Dynamik in der Praxis“. Kursort war die REVITAL Akademie in Nußdorf. Hausherr Klaus Michor leitete den Kurs, der mit 30 Teilnehmern bereits Monate im Voraus ausgebucht war.