Bergrettung Lienz„Basislager“ offiziell in Betrieb genommen

Nach fünf intensiven Jahren, in denen der Haussegen auch schief hing, haben die Retter ausreichend Platz.

Thomas Zimmermann, Thomas Zimmermann, Ortstellenleiter von Lienz, konnte zahlreiche Gäste begrüßen © Ruggenthaler

Genutzt wird das neue Bergrettungsheim der Ortsstelle Lienz in der Pfister schon seit einiger Zeit. Gesegnet und offiziell in Betrieb genommen wurde die Einrichtung am Freitag. Und es gab großen Bahnhof für das Heim und seine Nutzer. Zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens und der Politik machten ihre Aufwartung, allen voran Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler und Landesleiter Hermann Spiegl.

