Seit 1990 waren Friedl Schneeberger und Klaus Unterweger für die Interessen der Grundbesitzer im Nationalparkkuratorium. Nach der jüngsten Sitzung wurden sie von Ingrid Felipe und Valerie Zacherl-Draxler verabschiedet © Michaela Ruggenthaler

Bürgermeister, Grundbesitzervertreter, der Alpenverein, der Bund und das Land sind im Kuratorium des Nationalparks vertreten. Förderungsbeschlüsse, Budgets, Investitionen und Projekte durchlaufen diese Institution. Eine Neubesetzung steht an. Und gerade unter den Bürgermeistern ist das Griss groß. Es gibt mehr Bewerber als Sitze. Vier sind zu vergeben und mit Erika Rogl, Ingo Hafele, Andras Köll, Dietmar Ruggenthaler und Andreas Pfurner wollen fünf Bürgermeister diese haben. Nationalparkdirektor Hermann Stotter merkte nach der jüngsten Sitzung des Kuratoriums an, dass man alle in irgend einer Form unterbringen wolle – Kooptierung sei eine Lösung.

Im Anschluss an die Sitzung informierte Kuratoriumsvorsitzende Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe über Beschlüsse. „Der Managementplan für den Nationalpark Hohe Tauern Tirol für die nächsten zehn Jahre wurde einstimmig genehmigt“, sagte sie. Im Mittelpunkt steht, die Qualität des Schutzgebietes der IUCN-Kategorie II zu halten und auszubauen.

