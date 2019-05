Facebook

Der neu gegründete Verein hofft auf Zuspruch. Obmann Pölsler: „Der Verein soll auf 100 Mitglieder. anwachsen“ © Natascha Brunner

Du hast Talent? – Dann tausche es. Das ist die Philosophie, die hinter dem Talentenetz Tirol steckt. Jeder Mensch hat andere Fähigkeiten, und jedes Talent ist in dieser Tauschgemeinschaft gleich viel wert. So wird beispielsweise eine Stunde Mathe-Nachhilfe im gleichen Maß wertgeschätzt wie eine Stunde Bügeldienst. Abgegolten wird die Leistung nicht in Euros, sondern in einer ganz speziellen Währung: Talente! Diese können unter den Mitgliedern eingelöst werden.

Auch die Osttiroler sind Teil dieses landesweiten Netzwerks. Aber nicht mehr lange: Mit Ende Juni ist die dortige Mitgliedschaft Geschichte. Die derzeit 42 Mitglieder unter Obmann Reinhold Pölsler spalten sich vom Tiroler Verein ab. Warum, ist einfach auf den Punkt gebracht. „Wir wollen regionaler werden. Die Zusammenarbeit mit Nordtirol hat wegen der Entfernung einfach nicht funktioniert. Und es hat Querschüsse gegen meine Arbeitsführung gegeben“, erklärt Pölsler den Grund der Abspaltung.

