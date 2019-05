Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitarbeiter der Post räumten die Filiale in Kals aus © (c) EXPA/ Johann Groder

Postdienste gibt es im Glocknerdorf zumindest vorübergehend keine mehr. Für die Kalser Bevölkerung sind ab Montag die nächstgelegenen Postfilialen entweder in Matrei, in Ainet oder in St. Jakob. Die Kalser Filiale wird wegen des Konkurses der Postpartnerin geschlossen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.