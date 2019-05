Facebook

Jetzt gibt es Herdenschutzzäune für den Ernstfall. Der Ernstfall ist eingetreten, wenn ein Wolf Schafe gerissen hat. In Osttirol ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wolf unterwegs ist, gestiegen. Der Grund: Im benachbarten Südtirol hat sich die Zahl der Wölfe von 2017 auf 2018 verdoppelt. 13 von ihnen streifen bereits durch das Nachbarland. Zuletzt schlug Isegrim dort am 5. Mai zu. In Mauls wurden elf Schafe gerissen.

