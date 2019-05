Facebook

Meinhard Pargger und Franz Striemitzer © Wasserrettung Osttirol

Was lange währt, wird endlich gut“, brachte es Franz Striemitzer, Obmann der Wasserrettung Osttirol, auf den Punkt. Nach vier Jahren Vorbereitungszeit konnte mit den Bauarbeiten für die neue Einsatzstelle begonnen werden. Nach Fertigstellung werde sich die Nutzfläche auf 240 Quadratmeter nahezu verdoppeln. Damit könne die gesamte Ausrüstung, Geräte, Rettungsautos und -boote bis hin zur Tauchausrüstung in der neuen Einsatzstelle untergebracht werden. Derzeit seien diese verstreut in privaten Häusern untergebracht.