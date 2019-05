Facebook

© Picasa/Oblasser

Ab 15 Uhr am Freitag, den 17. Mai 2019, endet die Wintersperre am Staller Sattel. Die Verbindung zwischen dem Osttiroler Defereggental und dem Südtiroler Antholzer Tal ist dann wieder in beide Richtungen frei befahrbar.