Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Juergen

Mit einem in Böen ziemlich starken Nordwind bzw. Tauernwind fließt ausgesprochen kühle Luft zu uns. Dabei macht sich eine Wetterbesserung bemerkbar. Die Sonne hat es jedenfalls leichter als am Vortag und es bleibt zudem gänzlich trocken. Einzig im Bereich der Hohen Tauern sowie im Bergland sind mitunter ein paar Schneeregenschauer möglich. Im Raum Lienz hat es nur etwas mehr als 10 Grad und in den höheren Tallagen bleiben die Temperaturen durchwegs einstellig. "Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass." Diese alte Bauernregel besagt, wie wichtig Regen für die Landwirtschaft und die Natur im Mai ist. Und da war der Mai in diesem Sinne bislang wirklich okay: "Es war deutlich zu kühl und es gab auch reichlich Niederschlag", erwähnt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Im Tauerntal und Iseltal weht der Nordwind/Tauernwind insgesamt am stärksten.