Eine Kaltfront rückt an © Fuchs Jürgen

Heute, Samstag, gibt es zuerst ein paar Auflockerungen, dann wird es aber zunehmend schaueranfälliger bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Vom Westen her nähert sich heute langsam eine aktive Kaltfront. Vor ihr dürfte es besonders am Vormittag aber auch noch auflockern können, und es zeigt sich zeitweilig sogar die Sonne. Tagsüber zieht es dann jedoch immer weiter zu. Vor allem ab dem Nachmittag steigt das Risiko für Regenschauer an. Einzelne dieser Regengüsse könnten sogar kräftiger ausfallen und auch von Blitz und Donner begleitet werden. Die Temperaturen sind tagsüber noch halbwegs angenehm und erreichen zum Beispiel in Virgen Werte nahe +15 Grad.