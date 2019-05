Facebook

Symbolfoto © Ruggenthaler

Protest und Widerstand sind wesentliche gesellschaftspolitische Elemente. Missstände und drohende Gefährdungen werden mit ihnen kundgetan – lautstark oder leise, durch Massen- oder in Einzelaktionen. Gegenwehr ist in Osttirol nicht ungewöhnlich. Gegen Kraftwerke und Straßenausbauten wurde erfolgreich demonstriert. Und immer wieder erhob sich Protest, wenn Bäume in Orten oder in der Stadt bedroht waren oder gefällt wurden.

