© Jürgen Fuchs

Mit einer westlichen Höhenströmung ziehen Wolkenfelder durch, welche wiederholt auflockern und der Sonne Platz machen. Damit kann sich die Sonne fast überall gut in Szene setzen. Die meisten und dichtesten Wolken tummeln sich in Nähe der Tauern. Selbst kurze Schauer mit Regen sind sehr selten. Man kann somit alles im Freien unternehmen. "Hundertprozentig stabil ist das Freizeitwetter aber nicht", erwähnt Werner Troger (Meteorologe) so ganz nebenbei. Im Vergleich zum Vortag wird es spürbar wärmer. Die 20-Grad-Marke wird allerdings nirgends erreicht. Beispielsweise im Kalsertal hat es weniger als 15 Grad.