Protest in der Tristacher Straße: Die Art und Weise wird von Blanik schärfstens verurteilt © KK/Privat

In der Tristacher Straße in Lienz rumort es schon länger. Grund sind Maßnahmen, die für das Mobilitätszentrum Lienz gesetzt werden. Die Präsentation des Mobilitätszentrums hat jetzt Folgen: An Kastanienbäumen in der Tristacher Straße sind Pamphlete angeschlagen. Sie richten sich gegen Jürgen Hanser (SPÖ), der Obmann des Mobilitätsausschusses im Lienzer Gemeinderat ist.

