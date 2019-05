In der Nacht auf 1. Mai wurde in einen in Debant abgestellten Pkw eingebrochen. Es entstand hoher Sachschaden. Jetzt hat die Polizei einen 24-jährigen Österreicher als mutmaßlichen Täter ausgeforscht.

Für den mutmaßlichen Autoeinbrecher, der in Osttirol geschnappt wurde, klickten die Handschellen (Symbolfoto) © APA/Gindl

Ein vorerst unbekannter Täter war in der Nacht zum 1. Mai in einen Pkw in Debant in Osttirol eingebrochen. Er entwendete aus dem Fahrzeug, das in einem Carport bei einem Mehrparteienhaus abgestellt war, diverse Gegenstände von geringem Wert. Der durch die Beschädigungen des Fahrzeuges entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.