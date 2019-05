„Erlebniswelt Baustelle“ machte zwei Tage in Lienz Station. Rund 400 Volksschüler nahmen teil.

Mit großer Begeisterung werkelten rund 400 Osttiroler Volksschüler an zwei Tagen an den einzelnen Stationen © Kasupovic

In eine turbulente Großbaustelle wurde für zwei Tage der Parkplatz der Wirtschaftskammer (WK) in Lienz verwandelt. Grund dafür: Die „Erlebniswelt Baustelle“ machte zum dritten Mal in Lienz Station.

