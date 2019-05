Kleine Zeitung +

Osttirol Dieses Wochenende geht es in Lienz rund

Am Samstag wird der erste Museumstag Osttirols ins Leben gerufen, am Sonntag kann man in der Innenstadt Festumzug und Genussfest genießen, während auf Schloss Bruck der Tag der offenen Tür mit Vernissage wartet.