Im Villgratental und im Tiroler Gailtal sind erst später am Tag erste Regenschauer möglich © Fuchs Juergen

Zur Wochenmitte nähert sich vom Westen her ein neues Tief an. Damit mischen sich im Tagesverlauf wieder vermehrt dichtere Wolkenfelder ins Wettergeschehen ein. Trotz deutlich zunehmender Bewölkung sorgt der auffrischende Südwestwind vorerst jedoch noch für weitgehend trockenes Wetter. "Mit dem auffrischenden Südwind zeigen sich zusätzlich natürlich auch noch ein paar Wolkenlücken sowie Sonnenfenster", erwähnt der Wetterexperte Werner Troger so ganz nebenbei. Im Villgratental und im Tiroler Gailtal sind erst später am Tag erste Regenschauer möglich. In der Nacht zum Donnerstag regnet es immer häufiger.