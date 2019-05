Schäden an den Blütenständen durch Minusgrade hielten sich in Grenzen.

Selbst wenn ein Teil der Blüte erfroren ist, heißt das nicht, dass es keine Ernte mehr gibt © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Strahlungsnacht von Montag auf Dienstag ließ die Obstbauern in Osttirol zittern. Die Sorge, dass Frost die Blüte der Obstbäume vernichten könnte, war groß. Doch: Am Dienstagfrüh konnten sie aufatmen. „Die Nacht war, was die Temperaturen betrifft, recht unterschiedlich“, sagt Hermann Kuenz aus Dölsach, dessen Familie rund 35.000 Obstbäume besitzt.

