Sonderausstellung Museum Schloss Bruck zeigt „Wege in die Moderne“

Frühstück im Freien von Leo Putz ist in der Sonderschau zu sehen © KK/Museum Schloss Bruck

Einiges hat das Museum der Stadt Lienz in der bevorstehenden Saison im Programm. Schwerpunkt ist die Ausstellung „Wege in die Moderne“, von Mai bis Oktober. Aufbauend auf die Präsentation der Sammlung Albin Egger-Lienz bieten über 70 ausgewählte Werke – von Artur Nikodem bis Kiki Kogelnik, von Anton Kolig und Herbert Boeckl bis Max Weiler – einen Blick auf die Malerei in Tirol und Kärnten in der Zeit von 1900 bis 1960. Kurator ist Günther Moschig.