Zwei Jäger waren in Sillian (Osttirol) auf der Jagd nach einem Hahn. Im Tiefschnee brach einer der beiden ein, woraufhin sich ein Schuss löste.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Patrick Pleul

In den frühen Morgenstunden waren am Dienstag zwei Jäger (58 und 33 Jahre) im Gebiet Thurntaler/Gadain (Gemeinde Sillian) auf der Jagd. Die beiden wollten den Abschuss eines Spielhahnes vornehmen. Nach der ersten Sichtung näherten sie sich dem Tier über Tiefschneegelände. Der 33-Jährige brach plötzlich im Tiefschnee ein, woraufhin sich ein Schuss aus dem Jagdgewehr löste, das er sich über die Schulter gehängt hatte. Der Mann wurde am rechten Ringfinger verletzt vom Tal aus mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.