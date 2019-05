Saalbach Hinterglemm Fabio Wibmer lief für Wings for Life

Facebook

Fabio Wibmer und Manuel Feller waren für jene unterwegs, die es selbst nicht können © KK/TVB Saalbach Hinterglemm

Über 120.000 Teilnehmer liefen am 5. Mai weltweit „für diejenigen, die es selbst nicht können“ - 60 davon in Saalbach Hinterglemm Seite an Seite mit ihren Sportstars. Die 60, die Schneefall und Temperaturen um die Null Grad trotzten, liefen gemeinsam mit Manuel Feller und dem Osttiroler Bike-Profi und Youtube-Star Fabio Wibmer. Er ist bekanntlich Werbeträger des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm.