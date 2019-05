Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wirtschaftskammerobmann Michael Aichner (rechts) überreichte Angelika und Dirk Dietrich das Ehrendipl © (c) Philipp Brunner

Unter dem Titel "In Bewegung" feierte die Firma Gebrüder Dietrich GmbH Ihr 60-jähriges Firmenjubiläum im CineX Lienz. Die Geschäftsführer Dirk Dietrich und Cousine Angelika Dietrich empfingen Mitarbeiter, Kunden und Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben um mit ihnen die vergangen Jahre Revue passieren zu lassen. Der Firmenmitbegründer Heinrich Dietrich erzählte in einem kurzen Dokumentationsfilm wie er im Jahre 1959 mit seinen Brüdern Friedrich, Leopold und Anton am heutigen Firmenstandort in Lavant mit dem ersten Schotterabbau begann.