Maibaum im Schnee: Auch in St. Lorenzen im Lesachtal schneit es © (c) Hans Guggenberger

Die Frühlingsgefühle sind derzeit wohl auf Eis gelegt. Wie vorhergesagt, hat es in der Nacht auf Sonntag in Teilen Kärntens und Osttirol geschneit. So zeigt die Webcam auf der Villacher Alpenstraße/Dobratsch-Rosstratte derzeit eine tief verschneite Landschaft. "In Obertilliach hat es zwischen zehn und 20 Zentimeter geschneit, im Lesachtal so um die zehn Zentimeter", sagt Werner Troger von Wetterdienst meteo experts. In Kötschach ist es weiß. Geschneit hat es in höheren Tallagen um die 1000 Meter. Kritisch soll es Anfang der Woche werden, da besteht Frostgefahr. Das gilt vor allem für Dienstagfrüh.