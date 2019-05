Ein speziell ausgebildeter Arzt und diplomierte Pflegekräfte nahmen am 2. Mai ihre Arbeit auf. Sie betreuen Schwerkranke und Sterbende.

Das Mobile Palliativteam mit Clemens Skrabal, Svenja Resinger, Miriam Stabinger und Christine Ganeider ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 04852/606-82611 erreichbar © KK/Mobiles Palliativteam

Für die Hospiz- und Palliativversorgung war Osttirol neben Reutte seit 2011 Pilotregion. „Der große Erfahrungsschatz dieser vergangenen acht Jahre hilft uns, die Arbeit und das Team in Osttirol optimal neu aufstellen zu können“, sagt Christina Wechselberger, Koordinatorin der Hospiz- und Palliativversorgung Tirol und bedankt sich bei den Mitarbeitern des früheren Teams. Am 2. Mai kam es zum Neustart des Mobilen Palliativteams in Osttirol. Es umfasst derzeit einen speziell ausgebildeten Arzt und diplomierte Pflegekräfte, die sich 2,5 Vollzeitstellen teilen. Ein personeller Ausbau im Laufe des Jahres 2019 ist vorgesehen.

