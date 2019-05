Facebook

Hinter einer Kaltfront stößt polare Kaltluft zu den Alpen vor und über Oberitalien entwickelt sich ein Tief. Dieses zieht tagsüber langsam ostwärts weiter. Zunächst dominieren die dichten Wolken und aus der Nacht heraus dürfte es vielerorts schneien oder regnen. Die Schneefallgrenze liegt nahe 700 m Seehöhe und vor allem in den Tälern könnte es winterlich sein. "Autofahrer müssen zumindest in höher gelegenen Regionen auf winterliche Straßenverhältnisse gefasst sein", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger. Tagsüber werden die Schnee- und Regenschauer weniger und es wird in der Folge sogar zunehmend trocken. Die Temperaturen erreichen zum Beispiel in Leisach nur sehr bescheidene Werte nahe +6 Grad am Nachmittag.