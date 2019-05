Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 2015 gibt es eine dritten Kassenarzt-Augenstelle im Bezirk, Bewerber ist aber keiner in Sicht © Kadmy - Fotolia

Der Ärztemangel ist in Osttirol angekommen: Noch immer ist kein Nachfolger für die Augenarzt-Kassenstelle von Alexander Barounig in Sicht. Mit 31. März 2019 schloss der gebürtige Grazer seine Ordination, die sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Manfreda-Hauses in der Messinggasse in Lienz befindet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.