Die Aussichten für den Donnerstag: Am Vormittag scheint die Sonne bei nur geringer Bewölkung häufig völlig ungestört. Der Mai wird oft auch als Wonnemonat bezeichnet und es ist gut möglich, dass er auch heuer die an ihn gestellten Erwartungen erfüllt. "Bis über Mittag hinaus zeigt sich das Wetter jedenfalls sehr erfreulich", macht der Wetterexperte Werner Troger Lust auf Aktivitäten im Freien - vorausgesetzt man hat frei. Die 20-Grad-Marke wird zumindest örtlich nochmals erreicht. Am Nachmittag nimmt die Quellbewölkung insgesamt deutlich zu und vor allem gegen Abend hin ist oftmals in Osttirol schon ein kurzer Regenschauer möglich.