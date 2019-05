Kenntnisse in Erste Hilfe und Sanitäts-Hilfe wurden überprüft.

„Sillian 1“ holte sich in der Silber-Gruppe Platz eins © KK/ÖRK OSTTIROL

Über 120 Jugendliche nahmen am diesjährigen Rotkreuz-Bezirksjugendbewerb in Matrei teil und stellten souverän ihr Können unter Beweis. Dabei mussten drei äußerst anspruchsvolle Notfallsituationen bewältigt werden – ein Stapler-Unfall in einer Lagerhalle mit drei unterschiedlich verletzten Personen, eine Kollision zwischen Pferd samt Reiter und einem Pkw mit schweren Verletzungen sowie allergische Reaktionen und Kollaps beim Ausflug des Wohn- und Pflegeheimes. Auch der theoretische Teil musste von den jungen Helfern vom Weissen Kreuz Innichen, dem Roten Kreuz Greifenburg und den Osttirolern absolviert werden.