Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun Helmuth

Durchgreifende Zwischenbesserung am Staatsfeiertag! Der Himmel präsentiert sich von der Früh weg gering bewölkt, vorübergehend sogar völlig wolkenlos. Mit der höher steigenden Sonne entwickeln sich höchstens einzelne Schönwetterwölkchen, welche dem Sonnenschein allerdings wenig anhaben können. "Die traditionellen Maibaum-Feiern finden somit bei sehr freundlichem Wetter statt", ist Werner Troger (Meteorologe) überaus zuversichtlich. Wegen der kräftigen Maisonne steigen die Temperaturen außerdem deutlich an. Die 20-Grad-Marke wird im Raum Lienz voraussichtlich schon geknackt. Der lebhafte Wind in den nördlichen Tälern (Tauertal, Iseltal) flaut allmählich ab.