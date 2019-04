Die Tischlerei Forcher in Lienz feierte den 90. Geburtstag und die Einweihung des umgebauten Firmengebäudes.

Drei Generationen auf der Bühne: Firmenchef Gerhard Forcher mit Sohn Gabriel und Vater Gabriel Forcher © Kari

Die Tischlerei Forcher im Gewerbepark Peggetz in Lienz feierte das 90-Jahr-Jubiläum mit Familie, Freunden und Geschäftspartnern in der neu gebauten Firmenhalle. In den Um- und Neubau des Betriebs wurden 4,5 Millionen Euro investiert.

