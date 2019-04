Facebook

Regenwolken ziehen auf © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Das Wetter wird heute, Freitag, wieder wechselhafter, mit Temperaturen unter 20 Grad. Der Tiefdruckeinfluss nimmt zu. Letzte nennenswerte Wolkenlücken werden von Westen her allmählich wieder geschlossen. Es trübt sich allgemein ein, die Wolkenuntergrenzen sinken ab. Dazu kommt vermehrt Regen auf, welcher allerdings tagsüber auch noch Pausen einlegen wird. Erst später am Tag und in der Nacht zum Samstag regnet es länger anhaltend und flächenhafter.