Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuer Vorstand des Vereins S.O.F.A: Brigitte Tegischer (Schriftführerin), Armin Vogrincsics (Kassier), Rita Feldner (Obfrau) © KK/Jan Schäfer

Nicht weniger als 60 Prozent Förderungen wurden dem sozialökonomischen Betrieb s´Gwandtl in Lienz vom AMS gestrichen. Das machte Maßnahmen zur Betriebssicherung erforderlich. s´Gwandtl, der für Frauen eine Brücke zum Arbeitsmarkt ist, und sein Trägerverein S.O.F.A. haben reagiert. So wurden die bisherigen Büros mit Küche und Personalraum gekündigt. Sie befinden sich jetzt in den ehemaligen Räumen der Änderungsschneiderei im Erdgeschoss Europaplatz 2.