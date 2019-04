Der Umweltanwalt erwies der Tourismuswirtschaft in der Region Kals-Matrei einen Bärendienst. Und Heinz Schultz hat ein Problem.

Die Abfahrt Gornerwald ist also vom Tisch. Heinz Schultz hat sich anständig in die Bresche gehaut, um für das Projekt die naturschutzrechtliche Bewilligung zu bekommen. Zahlreiche Ausgleichs- und Sicherungsmaßnahmen haben seine Pläne für den Pistenbau enthalten. Alles wurde beiseite gefegt – zuerst vom Landesumweltanwalt in seiner Beschwerde und dann vom Landesverwaltungsgericht.

