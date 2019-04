Facebook

Der Nachwuchs der ÖWR Osttirol freut sich mit Trainerin Helga und ihrem Team über die gefundenen Osternester © KK/ÖWR Osttirol

Der Osterhase war im Lienzer Freibad auch heuer wieder fließig am Nesteln verstecken. Auf dem Freibadgelände des Dolomitenbades ging der Nachwuchs der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Osttirol wieder ambitioniert auf Ostereiersuche. An die 40 Kinder haben innerhalb einer Stunde alle 57 Geschenke gefunden. Heuer wurden die Osternester nummeriert und zehn Kinder haben zusätzlich noch Schwimmutensilien wie Luftmatratzen oder Taucherbrillen gewonnen. „Mit der traditionellen Osternestlsuche will die ÖWR zeigen, wie sehr sie sich über die guten Schwimmer und Schwimmerinnen freut“, erzählt Helga Crazzolara, Referentin der Kinder.