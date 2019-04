Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus „The Retinue“ wurden die „Escort Ladies“ - beide Bands stehen heute auf der Bühne © KK/Privat

Kennen Sie noch die „Escort Ladies“, „Baseline“, die „Pseudo Group“, „The Retinue“ oder „Blood Soaked“? Sie alle waren vor einigen Jahren groß in der Osttiroler Bandszene und lösten sich auf oder formierten sich zu neuem Bands um. Und sie alle werden heute Abend für ein einmaliges Konzert namens „Die Auferstehung“ im Lienzer Joy wieder auf der Bühne stehen. Fast gänzlich in Originalbesetzung.