David Lama und Hansjörg Auer © Ferragato/ Red Bull; Auer/ Archiv

"Das Bergsteigen ist ein persönlicher Trip zu sich selbst“, sagte Hansjörg Auer einmal. Und für David Lama verdichtete sich im Bergsteigen das Leben: „Durch das den Gefahren Ausgesetztsein.“ Die beiden Tiroler Weltklasse-Alpinisten waren seit einigen Tagen in den Rocky Mountains in Kanada unterwegs. Gemeinsam mit dem Amerikaner Jess Roskelley hatten sie sich in den letzten Tagen unter anderem die „Stanley Headwall“ im Banff Nationalpark vorgenommen - Lama postete noch am Mittwoch, den 17. April, in den sozialen Netzwerken.

Seit diesem Tag sind die beiden Tiroler auch vermisst: Erste Meldungen lauteten, dass die Alpinisten von einer Lawine verschüttet worden wären. Florian Klingler, Manager von Lama, konnte diese Meldung nicht bestätigen. Klingler stellte eine offizielle Stellungnahme der Familie über die Homepage von Lama in Aussicht. Wann diese kommt, steht allerdings noch nicht fest.

Die kanadische Parkverwaltung bestätigt allerdings, dass drei Bergsteiger, darunter zwei Europäer, verschüttet wurden, meldet die "Tiroler Tageszeitung". Parks Canada gehe davon aus, dass alle drei Mitglieder der Gruppe verstorben sind.

Vater alarmierte Einsatzkräfte

Nach einen Bericht des Online-Portals der Regionalzeitung "The Spokesman Review" aus Spokane im US-Bundesstaat Washington, woher Roskelley stammt, wollten die drei die Route M16 klettern, die erstmals im Jahr 2000 durchstiegen wurde. Das Blatt berief sich dabei auf Roskelleys Vater John, der mit seinem Sohn 2003 den Mount Everest bestiegen hatte. Jess Roskelley, damals 20, war zu dem Zeitpunkt der jüngste US-Bergsteiger, dem dies gelungen war.

Laut seinem Vater hätte sich Jess Roskelley am Dienstag melden sollen, was er offenbar nicht tat. John Roskelley hat dem Bericht zufolge daraufhin Mittwochfrüh (Ortszeit) die Behörden von "Parks Canada" alarmiert, die eine Suchaktion per Helikopter in Gang gesetzt hätten. Man habe einen ausgedehnten Lawinenkegel, Kletterausrüstung und einen teilweise von Schnee bedeckten Körper gesehen. Eine Bergung sei wegen der Lawinengefahr zunächst nicht möglich gewesen.

"Bergmagier" mit besonderen Instinkten

Reinhold Messner sagte einmal, dass er David Lama ohne Weiteres zutraue, dass er seine Erfahrungen aus dem Sportklettern früher oder später neu formulieren werde. Auer traute er diesen Alpin-Instinkt auch zu. Beide „Bergmagier“ hatten in den vergangenen Jahren genau jene Instinkte, die es brauchte, den Alpinismus neu zu formulieren. Ob es für Lama die erste freie Begehung der Kompressor-Route des in Patagonien gelegenen Cerro Torre war, oder die Erstbesteigung des nepalesischen Bergriesen Lunag Ri (6895 Meter).

„Man saugt alles auf, was der Berg bietet“, sagte Lama nach dem Himmelszacken-Abenteuer am „Lunag Ri“. Lama, dessen Vater Nepalese ist, lernte im Kindesalter bei der Alpinlegende Peter Habeler das Klettern, räumte im Sportklettern jahrelang alles ab und wurde Jugendweltmeister, Europameister und gewann viele Kletterweltcups.

Ohne Seilsicherung

Auer schrieb sich unter anderem mit einem „Free Solo“ ohne Seilsicherung in die Annalen des Alpinismus: Ihm gelang die 1220 Meter lange Route „Der Weg durch den Fisch“ an der Marmolata. „Wie Nadelstiche“ seien solche Unternehmungen gegenüber der Familie: Um die 40 „Free Solos“ hat Auer in seinem Leben gemacht.

Die Unternehmung Rocky Mountains war für Auer nicht die erste gemeinsame Bergtour mit Lama. Die „unmögliche Nordostwand“ am Masherbrum schweißte sie 2014 schon einmal zusammen. Beide Bergsteiger wussten, was sie zu leisten im Stande waren. „Auf dem Gipfel gibt es diesen kurzen Moment, an dem man weiß, jetzt geht es nicht weiter. Dann ist man in der Regel für einen Moment nicht mehr damit beschäftigt, den Fuß einen Schritt weiter zu setzen. Dann kommen Gefühle auf“, sagte Lama. Der Oetzer Hansjörg Auer genoss es, eine Wohnung zu haben, die er absperren konnte, um alles hinter sich zu lassen. Um dorthin zu gehen, wo kein anderer Mensch anzutreffen ist.