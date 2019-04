Provisorischer Drauradweg ist ab Ende Mai befahrbar. Die endgültige Fertigstellung soll 2020 erfolgen. Konzept wurde am Donnerstag gezeigt.

Walter Hopfgartner, Markus Federspiel, Harald Haider, Josef Geisler, Johann Waldauf, Harald Stocker und Martin Mayerl haben die Baustelle gemeinsam besichtigt © Egger

Schon zu Ostern wollen jährlich die ersten Touristen mit dem Fahrrad von Innichen nach Lienz fahren. Im Moment geht das nicht – zumindest nicht über den Radweg. Die Unwetterereignisse Ende Oktober des Vorjahres haben die beliebte Infrastruktur zerstört. Am Donnerstag ist Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) zu einem Lokalaugenschein nach Osttirol gekommen. Allein an der Drau entstanden Schäden in der Höhe von rund sechs Millionen Euro. „Die wichtigsten Sofortmaßnahmen haben wir abgeschlossen“, sagte er.

