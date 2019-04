Facebook

Insgesamt 330 Jugendliche aus den Bezirken Lienz, Kitzbühel und Kufstein traten in Auffach zum Wissenstest der Feuerwehrjugend an. Dabei mussten sie an verschiedenen Stationen ihr Wissen unter Beweis stellen: Von Erste Hilfe, Funk und Knotenkunde, über Dienstgrade bis hin zu Löschregeln.