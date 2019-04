Das Wetter in Osttirol"Katharina" sorgt am Karfreitag für viel Sonne

Facebook

Das Hochdruckgebiet KATHARINA bestimmt am Karfreitag das Wetter im Land. Nach der Auflösung etwaiger Nebel- oder Hochnebelbänke scheint tagsüber zumeist die Sonne und Wolken spielen vorerst kaum eine Rolle. Selbst am Nachmittag dürfte der Himmel wolkenarm sein und nur gelegentlich bilden sich über einzelnen Berggipfeln kleine Quellwolken aus, die jedoch harmlos bleiben sollten. Daher ist kaum mit Regenschauern zu rechnen. "Das herrschende Wetter löst nur bei wenigen Wetterfühligen Beschwerden aus, am ehesten kommt es zu gelegentlichen Kopfschmerzen bei kreislauflabilen Personen", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. Die Temperaturen passen zum Frühling und erreichen zum Beispiel am Nachmittag in Lienz Werte knapp über 20 Grad.