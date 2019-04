Die kostenlose MMR-Dreifachimpfung Masern-Mumps-Röteln (MMR) findet am Mittwoch, 24. April, von 16 bis 19 Uhr, in allen Tiroler Gesundheitsämtern statt. Auch in Lienz.

Das Land Tirol veranstaltet diese Aktion im Rahmen der laufenden Kampagne des Landes zur Aufklärung über das Impfen. Die Amtsärzte der Landessanitätsdirektion in Innsbruck sowie der Bezirkshauptmannschaften in Imst, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte und Schwaz verabreichen die kostenlose MMR-Impfung am Mittwoch, 24. April 2019, von 16 bis 19 Uhr. Auch das städtische Gesundheitsreferat in Innsbruck nimmt an der Aktion teil. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitgebracht werden muss lediglich der Impfpass. Dabei informieren die Mediziner darüber, ob Impflücken bestehen und wie diese zu schließen sind, um einen optimalen Infektionsschutz zu erreichen. Sollte der Impfpass nicht auffindbar sein, wird ein neuer gegen Vorlage des Personalausweises ausgestellt.