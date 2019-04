Facebook

Der Verletzte wird im Krankenhaus Lienz behandelt © KLZ/Egger

Am Dienstag bestieg ein Spanier (22) mit seinem Vater (58) und fünf weiteren Bekannten, ebenfalls alle spanische Staatsangehörige, den Großvenediger in der Gemeinde Matrei. Gegen 13.30 Uhr fuhr die Gruppe unangeseilt mit Schiern über das spaltenreiche Schlatenkees in Richtung „Neue Pragerhütte“ ab. Auf einer Seehöhe von zirka 3280 Meter, am sogenannten Oberen Keesboden, stürzte der 22-Jährige in eine Gletscherspalte. Er steckte in der engen Gletscherspalte in rund fünf Metern Tiefe fest und konnte sich kaum bewegen.