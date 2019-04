Facebook

Symbolfoto © Kleine Zeitung/Eder

Nach einem Raubüberfall am späten Sonntagabend in Huben in Osttirol hat die Polizei nun den Täter ausgeforscht. Gegen 22 Uhr hatte ein unbekannter Mann ein Lokal betreten und eine Kellnerin mit einer Pistole bedroht. Er raubte die Kellnerbrieftasche und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Es wurde sofort eine Alarmfahndung unter Beteiligung zahlreicher Polizeistreifen ausgelöst.