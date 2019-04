Facebook

© Juergen Fuchs

Am Südrand eines kräftigen Hochs mit Zentrum über Skandinavien erreicht uns recht trockene und milde Luft. Etwaige Wolkenfelder sollten nicht allzu dicht sein und somit den Sonnenschein lediglich etwas dämpfen. Der eine oder andere Regenschauer im Bergland ist am Nachmittag nicht ausgeschlossen, sonst bleibt es aber gänzlich trocken. In der Früh kann es stellenweise leicht frostig sein. "Wer also früh unterwegs ist, sollte sich wegen der frischen Temperaturen auf jeden Fall noch warm anziehen", rät der Wetterfachmann Werner Troger. Die Höchstwerte schaffen am Nachmittag örtlich schon mehr als 15 Grad, wie etwa im Raum Lienz.